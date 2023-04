Dal teatro 'Battiti per la bellezza'

“A Napoli sono stato più volte, ma mai su un palco teatrale e dunque non vedo l'ora di tornare”. In collegamento video John Malkovich parla dello spettacolo con cui chiuderà, l'8 e il 9 luglio, la 16esima edizione del Campania Teatro Festival “In the solitude of cotton fields” di Bernard Marie Koltes, testo sui desideri nascosti e segreti. Uno dei 6 appuntamenti della sezione internazionale che vede nomi come il regista polacco Kristian Lupa o la coreografa cinese Chun Zang. 95 eventi dal 9 giugno, 57 prime, 9 sezioni tra prosa, danza, letteratura, sport, progetti speciali con 50 scuole coinvolte e 1800 ragazzi. Il titolo scelto “Battiti per bellezza”, spiega il direttore artistico Ruggero Cappuccio ha una doppia valenza, con l'invito a battersi per la bellezza e i battiti che il teatro procura.

Dal parco della floridiana a 5 teatri napoletani con 7 location nelle altre province. Il finanziamento interamente regionale è di 3 milioni e mezzo, 800mila euro in meno dello scorso anno ma il presidente Vincenzo De Luca ricorda che la Campania, con 42 milioni per la cultura, stanzia più di ogni altra regione italiana. Si comincia il 9 giugno con Peppe Servillo e lo spettacolo “Nevica sulla mia mano”, dedicato al rapporto tra Lucio Dalla e il poeta Roberto Roversi.