Dall'ambiente parte il riscatto dei ragazzi di Nisida

Un progetto di legalità "Bust Busters" che passa per i luoghi di Virgilio, la Casina Vanvitelliana di Bacoli ed il lago del Fusaro. Protagonisti dieci giovani del Centro minorile della Campania, ex. La pedagogia del mare per riscattare il futuro di ragazzi. Il progetto è promosso dal Dipartimento di Giustizia Minorile della Campania e dall'Archeoclub per formare sia dal punto di vista educativo, sia professionale i ragazzi dell'area penale della nostra regione e per garantire una seconda possibilità. Stamane, quattro ragazzi provvisti di brevetto per sub e dopo giorni di lezioni teoriche e pratiche, si sono tuffati nelle acque del Fusaro per ripulire i fondali. Ad accompagnarli, i palombari della Marina e gli istruttori. Il progetto punta al recupero dell'ecosistema ed alla pulizia delle acque. Il percorso da sub ha l'obiettivo di far conseguire la qualifica di operatore tecnico subacqueo per poi, favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.