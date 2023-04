De Laurentiis contro gli ultras: "Non sono veri tifosi, ma delinquenti"

Le tensioni in curva di domenica sera non resteranno senza conseguenze: l'inchiesta aperta dalla procura di Napoli proverà a far luce sulle reali dinamiche che hanno portato alla protesta poi degenerata negli scontri durante la gara con il Milan. Violenza privata e estorsione le ipotesi di reato. Lo scenario del conflitto tra i gruppi organizzati e la società si allarga anche alla possibilità che possa esserci una strategia tesa a mettere sotto pressione De Laurentiis, costretto così a cedere alle richieste degli ultras, in particolare per quanto riguarda il ritorno sulle gradinate di striscioni e tamburi. Non si scompone più di tanto il presidente azzurro, che anche stamattina, al termine di un forum organizzato dal Coni, ha ribadito il suo pensiero: "Non sono veri tifosi ma delinquenti che spaventano chi vuole vedere la partita". La squadra, intanto, prepara la trasferta di Lecce di venerdì prossimo. Sotto osservazione Osimhen per il quale, però, non si vogliono correre rischi: inutile accelerare il rientro, l'obiettivo è di averlo a disposizione per l'andata dei quarti di Champions a San siro contro il Milan.