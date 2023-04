De Luca e il gelo col Mercadante: "Dovrebbero ringraziarci e invece polemizzano"

Vincenzo De Luca risponde con durezza alle polemiche sollevate da Roberto Andò, direttore artistico del teatro Mercadante, che ha annunciato la sospensione della rassegna Pompei Theatrum Mundi a causa del taglio dei trasferimenti da parte della Regione.

Il governatore non ci sta, sottolinea gli aiuti dati a centinaia di istituzioni culturali campane nonostante la diminuzione dei fondi da parte del governo e, in quanto al Mercadante, rivendica che la Regione, nonostante abbia un solo membro su cinque in Cda, sia l'ente ad aver concesso più soldi, 2 milioni 50mila euro.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì c'è spazio anche per l'annuncio dell'aggiornamento del piano di allontanamento dai Campi Flegrei, che prevedrà il trasferimento di tutti i residenti al di fuori della zona rossa in settantadue ore a partire dalla dichiarazione dello stato di calamità.

Infine sulla sanità una buona notizia per gli over 65. Non sarà più necessario presentare la domanda per il rinnovo dell'esenzione dal ticket. Una volta concessa la prima volta, la durata dell'esenzione diventerà illimitata.