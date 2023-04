De Luca: "No all'ambientalismo talebano"

Nei prossimi otto mesi sarà completato un percorso che dura da otto anni. Entro dicembre in Campania sarà varato il piano paesaggistico regionale, assicura Palazzo Santa Lucia. Norme precise per lo sviluppo sostenibile del territorio superando quello che per il presidente De Luca è "un quadro di vincoli che paralizza l'attività di trasformazione del territorio".



Al Festival "Campania Architettura territori plurali", che si è aperto oggi a Villa Pignatelli, la regione ha presentato la versione preliminare del Piano Paesaggistico, dopo l'intesa istituzionale sottoscritta con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



In Campania su un milione e 350mila ettari un terzo del paesaggio è sottoposto a vincolo in forza delle leggi e dei decreti che sono stati via via emanati: ben 269 che interessano l'intero territorio campano dove un comune su 5 e totalmente vincolato.