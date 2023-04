Deraglia vagone merci, caos anche a Napoli e Salerno: cancellazioni e ritardi fino a 250 minuti

La sveglia all'alba è solo il primo dei disagi che attendono la giornata di viaggiatori e pendolari. All'arrivo ai binari in piazza Garibaldi, c'è l'amara sorpresa: percorsi dei convogli modificati, coincidenze saltate, cancellazioni e ritardi che potrebbero arrivare fino a 250 minuti.

La scorsa notte un vagone di un treno-merci ha sviato dai binari tra Firenze Castello e Sesto Fiorentino. Nessun ferito ma infrastruttura danneggiata, l'Italia collegata dall'Alta velocità, spezzata in due. Le ripercussioni non tardano a palesarsi anche a Napoli e Salerno. I passeggeri si raggruppano al di sotto del tabellone delle partenze e degli arrivi, chiedono notizie agli info-point delle compagnie ferroviarie, il sito di Trenitalia va temporaneamente in tilt, impendendo acquisti e modifiche dei propri biglietti.

Dalle 11.30 la circolazione torna progressivamente verso la normalità, tranne che nel nodo di Firenze, teatro dell'incidente. Trenitalia e Italo hanno comunque previsto la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza in partenza nella tarda mattinata e all'ora di pranzo.

"In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto", rende noto Trenitalia.