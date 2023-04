Derby, Paulo Sousa non cambia fisionomia alla Salernitana

È una Salernitana in grande spolvero, quella che si presenterà orfana dei suoi tifosi al derby di Napoli. La torcida granata ha mal digerito lo stop alla trasferta, ma d'altronde per gli azzurri fu lo stesso all'andata. Otto risultati utili di fila come biglietto da visita per la gara più attesa dell'anno con due obiettivi contrapposti: scudetto per il Napoli, salvezza per la Salernitana.

Mister Sousa valuta lo schieramento della difesa a 4 contro la compagine di Spalletti che deve fare la partita per cucirsi una parte di scudetto sulla maglia, aspettando il risultato di Inter-Lazio. Ma il tecnico lusitano sembra voler tener fede al suo credo tattico: e dunque il terzetto difensivo che finora si è ben comportato dovrebbe essere confermato anche per il derby del Maradona.

Dall'infermeria escono Mazzocchi, che scalpita per un posto sulla fascia destra, Pirola, Gyomber e forse Maggiore. A Kastanos e Candreva il compito di far da sponda e servire cross a Dia, che, se in stato di grazia, è spina nel fianco di ogni difesa avversaria.