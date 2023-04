Desina, a Napoli il Festival della grafica e delle arti visive

Contrariamente a quanto diceva Il Piccolo Principe, a Napoli l'essenziale è visibilissimo agli occhi. Da anni la città ha scelto un vestito multicolore grazie ai tanti street artist che la raccontano e la dipingono, ed era curioso che non ci fosse un festival delle arti grafiche e visive. Oggi finalmente c'è, si chiama Desina, ed è stato presentato all'Accademia delle Belle Arti riproponendo i 25 manifesti per Napoli che 37 anni fa diedero il via alla stagione della fondazione Napoli 99.