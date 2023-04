Laurea con lode in carcere: "Il futuro ce l'ho davanti ai miei occhi"

“Il mio futuro ce l'ho davanti agli occhi”. Lasciamoci trasportare dai sogni, ma niente nomi di fantasia, perché questa è la vita reale. E' la storia problematica, complicatissima ma almeno per un attimo faticosamente gioiosa di due detenuti che hanno scoperto nello studio la via della redenzione. Uno 35 anni, l'altro oltre 40. Sono i primi del polo universitario penitenziario della Federico II a laurearsi in carcere, a Secondigliano.

Scienze e tecniche erboristiche, una tesi sull'olio extravergine da 110 e lode, un'altra sul basilico cinese, per semplificare, da 105. Studiando nelle loro celle e infine godendosi, almeno per un attimo, la propria festa. “Meglio tardi che mai”

Nel servizio le interviste a Matteo Lorito, Rettore della Federico II, Giulia Russo, direttrice del carcere di Secondigliano, e Mariano Stornaiuolo, relatore delle due tesi di laurea.