Di Lorenzo, il capitano partito da lontano

Una gavetta lunghissima partita dalla serie D, con fallimenti, promozioni e tanta tenacia: l’esordio in serie A a 25 anni, il passaggio al Napoli e la convocazione in nazionale, la vittoria all’Europeo e ora lo scudetto: è il secondo capitano nella storia azzurra a conquistare il titolo dopo Maradona, sarà il primo a sollevare il trofeo perché all’epoca di Diego non era prevista una cerimonia ufficiale. È il giocatore di movimento più utilizzato da Spalletti, che ha saputo valorizzarne le doti trasformandolo da semplice terzino in vero e proprio centrocampista aggiunto con licenza di attaccare l’area. Legato al Napoli fino al 2026, chiuderà di fatto la carriera in azzurro.