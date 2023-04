Diciassettenne cade da tetto e muore

Era in compagnia di due amici all'interno di uno stabilimento industriale a Casalnuovo, in provincia di Napoli, nella serata di domenica. Aveva solo 17 anni ed è morto sul colpo, precipitando dal tetto, probabilmente a causa del cedimento di un pannello in plastica.

Sarebbero stati proprio gli amici, due coetanei, ad allertare il 118 ma quando sono arrivati i soccorsi per il ragazzo non c'era più nulla da fare.

Indagini in corso: gli inquirenti sono al lavoro per capire le motivazioni che hanno spinto i tre giovani ad avventurarsi all'interno dell'area in via Giovanni Falcone. Se per gioco o per una sfida pericolosa. Quello che è certo è che sono tanti i capannoni abbandonati nella zona, poco distante dalla stazione, e che l'accesso dall'esterno è molto facile: capita frequentemente che i ragazzi si avventurino all'interno degli spazi un tempo dedicati alla produzione industriale.

Proprio nella stessa area nel 2011 si verificò un caso analogo che vide coinvolto un ragazzo di 14 anni, caduto per la rottura di un lucernario mentre giocava a pallone con gli amici. Anche in quel caso non ci fu nulla da fare. Una tragedia simile: da allora la proprietà dello stabilimento è cambiata ma le condizioni di abbandono sono rimaste le stesse.