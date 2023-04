Sei chilometri di addobbi: la Domitiana diventa via azzurra

Sei chilometri di addobbi: la via Domitiana viene ribattezzata via Azzurra, in vista della festa scudetto per il trionfo del Napoli. Il tutto senza sporcare nulla: ogni cosa sarà rimossa.

Nel servizio le interviste a Dario De Buono, ristoratore, Luigi Piscitelli, commerciante, e Pasquale Marrandino, assessore all'ambiente di Castel Volturno.