Donna ritrovata morta a Castel San Giorgio. Indagano i Carabinieri

Aveva circa 50 anni ed era residente a Roccapiemonte, nel salernitano, la donna ritrovata senza vita in un terreno agricolo del vicino Comune di Castel San Giorgio.

A lanciare l'allarme il proprietario del terreno, intorno a mezzogiorno. Immediato l'intervento della Polizia municipale. La donna, italiana, trovata con in testa un cappellino, avrebbe sofferto in passato di problemi psichici.

Sul caso indagano i carabinieri di Castel San Giorgio coadiuvati dai colleghi della compagnia di Mercato San Severino. Da un primo esame del cadavere, la morte sarebbe sopraggiunta almeno 48 ore prima del ritrovamento.

Il corpo della vittima, in ogni caso, non presentava segnali di violenza o altri elementi utili a comprendere le cause del decesso. Decisiva sarà quindi l'autopsia che dovrebbe essere effettuata nei prossimi giorni.

T.A., queste le iniziali della donna, aveva un figlio, ma nessuno ne aveva denunciato la scomparsa.