Ecco le novità dei prossimi campionati Aics

L'Associazione Italiana Cultura e Sport di Napoli che cura da anni vari campionati di calcio per fasce di età ha presentato a Barra importanti novità per la prossima stagione. Da settembre infatti il campo delle adesioni si allarga agli ordini professionali con un campionato tra architetti, avvocati, ingegneri, magistrati, commercialisti, psicologi, farmacisti. Discorso a parte per i medici per i quali l'Aics cura da quest’anno il campionato nazionale con 14 squadre da Milano a Palermo.

La nuova stagione dei campionati amatoriali partirà a settembre e si concluderà a giugno. Attualmente il settore Calcio Aics Napoli organizza otto tornei: cinque campionati di calcio e tre di calcio a 8 per oltre mille partite con 117 squadre e 100 arbitri coinvolti. Cambia il torneo over 40 che, aprendosi alla fascia 30-40 anni, si ringiovanisce e muta nome in "Aics Napoli League 35".

Nel servizio l'intervista a Gennaro Buonocore, responsabile del settore Calcio Aics Napoli.