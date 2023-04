Federico II, al via la Agritech Academy

Quaranta studenti laureati in scienze agrarie, biologia, informatica e ingegneria, selezionati con un bando e provenienti da 14 atenei italiani. Per sette mesi frequenteranno i corsi dell'Agritech Academy della Federico II di Napoli, nel complesso universitario di San Giovanni a Teduccio.

Connubio tra tecnologie avanzate e agricoltura per la tracciabilità delle filiere, lo sviluppo delle aree marginali, la riduzione dei rischi per l'ambiente. E' ambizioso il progetto Agritech di cui la Federico II è capofila. I corsi formeranno una nuova figura professionale.

Interviste a Giovanni Battista Chirico, coordinatore dell'Academy, Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Agraria, Matteo Lorito, Rettore dell'Università Federico II.