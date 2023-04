Rosa Alfieri, strangolata dal vicino di casa: ergastolo al reo confesso

"Questa sentenza ci rende giustizia ma non colma il vuoto lasciato dalla perdita di una figlia". Vincenzo Alfieri ha perso la sua Rosa. Era il primo febbraio del 2022. Strangolata perché - è la ricostruzione degli inquirenti - si ribellò a un tentativo di abuso sessuale da parte del vicino di casa. Aveva 23 anni, Rosa Alfieri. Ora, a quattordici mesi di distanza dai fatti, la Corte di Assise di Napoli ha condannato all'ergastolo Elpidio D'Ambra, 31enne, reo confesso del femminicidio di Grumo Nevano.

La sentenza, al termine di una breve Camera di consiglio. A chiedere l'ergastolo - lo scorso 28 marzo - era stata la Procura di Napoli Nord.

In aula, la famiglia di Rosa ha applaudito alla lettura della sentenza. D'Ambra è stato condannato anche a risarcire le parti civili. Inclusa Polis, la fondazione per le vittime innocenti della criminalità. "Nel nome di Rosa - scrive Fondazione Polis in una nota - continueranno le nostre attività di memoria e impegno".