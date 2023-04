Festa scudetto, vertice al Viminale sul piano sicurezza

L'evento, la festa scudetto del Napoli, va organizzato. I profili di rischio sul fronte sicurezza ci sono. Ed è chiaro che bisogna prepararsi. Al Viminale il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della società Aurelio De Laurentiis, il prefetto Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano si sono confrontati proprio su questi punti. Il vertice ha confermato l'esigenza di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sia in occasione della festa spontanea che ci sarà alla matematica certezza del titolo per il Napoli, sia alla chiusura del campionato, il 4 giugno. In quella giornata i teatri della festa saranno diversi, i principali nello stadio Maradona e in piazza del Plebiscito. Si lavorerà anche sul piano sanitario con l'impegno dell'Asl Napoli 1 e sulla possibilità di organizzare festeggiamenti anche in altre città per evitare il concentramento dei tifosi solo su Napoli. Dall'incontro a Roma è emersa anche la necessità di convocare un tavolo a cui potrebbero partecipare oltre alle istituzioni i rappresentanti del tifo organizzato. Obiettivo: responsabilizzare i sostenitori azzurri e ascoltare le loro richieste ad esempio sulla possibilità di introdurre nello stadio bandiere e simboli.