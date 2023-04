Fois: "Leggere è un atto di libertà, non rinunciatevi"

Prosegue con successo la rassegna “NapoliCittàLibro”. In particolare è stato presentato il volume “La mia babele” di Marcello Fois, che ha rivolto un appello a non rinunciare al piacere della lettura. Grande attesa poi per gli interventi di Michelangelo Iossa, autore del libro sui sessant'anni della Rai a Napoli, e di Maurizio De Giovanni.

Nel servizio le interviste a Marcello Fois e all'autrice Maria Luisa Iavarone.