Folla incredibile nei Quartieri Spagnoli colorati d'azzurro

Folla ai Quartieri Spagnoli di Napoli, colorati d'azzurro come forse mai prima, grazie ai successi calcistici della squadra di Spalletti.

Migliaia i turisti in giro per i Decumani, fra pause al bar, passeggiate e visite guidate speciali, come quelle condotte da un munaciello al museo Cartastorie, l'archivio storico del Banco di Napoli.

Una Pasquetta decisamente da pienone nel capoluogo di regione. Angoli suggestivi e tutto il carattere dei vicoli e dei vicoletti.

Anche nel resto della Campania una giornata di spensieratezza e di voglia di stare insieme. Il sole ha premiato Agnone Cilento e Montecorice. Un panorama di barche piccole e grandi a Capri, perché il fascino dell'isola azzurra è intramontabile. Una Pasquetta di gioia anche a Buccino, fra motoraduni in direzione Padula e mangiate in agriturismo. E poi atmosfere quasi estive sull'arenile, nella spiaggia dei Maronti, a Ischia. Perché da queste parti il lunedì dell'angelo è la prima vera prova dell'alta stagione, come a Procida dove numerose persone hanno trascorso questa giornata in spiaggia.