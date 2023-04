Frana sulla linea ferroviaria Caserta-Foggia, proseguono i lavori

È andato avanti tutta la notte il lavoro dei tecnici di Rete ferroviaria italiana per monitorare le condizioni del terreno dopo lo smottamento che ha interessato un tratto della linea Caserta-Foggia, tra i comuni di Amorosi e Telese, in provincia di Benevento.

Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno causato una frana che ha impedito il transito dei treni regionali e a lunga percorrenza. Ancora in corso le verifiche tecniche degli eventuali danni all'infrastruttura. Entro domani è previsto il ripristino delle condizioni di sicurezza per il passaggio dei mezzi.

Dopo gli iniziali disagi, per garantire il collegamento sospeso già da ieri è stato attivato un servizio sostitutivo di bus dalle stazioni di Caserta e Benevento per i treni ad alta velocità e per gli Intercity ,e da quella di Telese e Caserta per i treni regionali.

Atteso nelle prossime ore un aggiornamento delle previsioni sulla possibile ripresa della circolazione in serata, anche in base alle condizioni meteorologiche.