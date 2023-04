Gara clandestina di moto ad Anacapri, sanzioni per i conducenti

Una simulazione di una gara clandestina tra moto con i mezzi che, lungo le strade di Anacapri, hanno toccato velocità folli fino ai 165 chilometri orari. Peccato, per i protagonisti, che il video della scorribanda, diffuso su Tiktok con tanto di firma dell'autore, sia stato anche visionato dai carabinieri della locale compagnia. I militari, così, si sono messi al lavoro e con l'aiuto della polizia municipale hanno ricostruito l'accaduto. Le immagini sono state girate di notte nelle località faro di punta carena e via nuova del faro. Peraltro nel filmato erano ben visibili le targhe dei motoveicoli. La fase successiva delle indagini ha quindi riguardato l'identificazione dei quattro giovani coinvolti, tutti residenti sull'isola, maggiorenni e incensurati. Sanzioni sono scattate per i due conducenti delle moto.