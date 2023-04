Gevi beffata sulla sirena da Venezia. La salvezza resta complicata

La Gevi Napoli sfiora l'impresa al Palabarbuto contro la Reyer Venezia ma proprio sulla sirena subisce il canestro di Mitchel Watt che la condanna a una nuova sconfitta per 91 a 93. Un ko che fa male perché lascia Napoli in balia del mare burrascoso della lotta salvezza ma anche perché alla fine, dopo aver recuperato 11 punti ai lagunari, la squadra di Pancotto - spinta da un pubblico eccezionale - ha avuto anche la palla per vincere, sprecata da Michineau con un lay up fuori misura.

Nel servizio l'intervista al giocatore della Gevi, Andrea Zerini.