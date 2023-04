I Coldplay hanno un "turu turu" nella testa

"Oggi ho un turuturuturu per la testa, che fa turuturuturu e non mi passa". Sono passati più di vent'anni da quel festival di Sanremo del 2001, quando Francesco Boccia e Giada Caliendo si classificarono al terzo posto tra le “Nuove proposte” con “Turu turu”. Motivetto che - per l'appunto - è rimasto nella testa di migliaia di persone senza passare mai di moda. Eppure Boccia mai avrebbe immaginato che potesse conquistare anche una popstar del calibro di Chris Martin.

Il cantante dei Coldplay durante un concerto a San Paolo, in Brasile, ha accompagnato alle tastiere Sandy, che insieme a suo fratello Junior, incise una fortunatissima cover in portoghese del brano (Quando você passa) , trasformandolo in un vero e proprio tormentone.

Boccia in realtà un festival lo ha anche vinto, essendo uno dei tre autori del testo di “Grande amore”, brano del trio Il Volo, trionfatore nell'edizione del 2015. E ora il suo sogno è di accompagnare i Coldplay nell'esecuzione di “Turu turu” durante una delle due date della band allo stadio “Maradona” di Napoli, il prossimo mese di giugno.