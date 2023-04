Il Granducato si colora d'azzurro

È una delle nazioni più piccole del mondo. La sua superficie è simile a quella della provincia di Caserta. Una popolazione di circa seicentomila persone: vuoi che in Lussemburgo non ci sia una piccola grande colonia napoletana? Si entra in una normale brasserie e poi esplode la passione.

Circa 80 i soci: tra gli onorari c'è anche il grande Rambo De Napoli. Un'enclave azzurra con una missione ben definita: tifare per gli azzurri.

Non solo calcio: in Lussemburgo c'è un vero e proprio spicchio di Napoli.

La stagione degli azzurri è magica: si esulta anche a 1500 km di distanza. E se il campionato finisce come sperato, di certo i napoletani del Lussemburgo si faranno sentire.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Castaldo, presidente del Club Napoli Lussemburgo.