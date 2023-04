IL VIDEO - Paura sull'A16, per un'auto in fiamme

Un'auto è andata a fuoco sull'autostrada A16, Napoli-Canosa, nel territorio del Comune di Atripalda. Paura per gli occupanti il veicolo e per le altre auto in transito in quel momento ad alta velocità

I due coniugi a bordo del mezzo, provenienti da Formia e diretti a Trani, hanno fatto appena in tempo ad abbandonare l'abitacolo quando si sono accorti della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore. Momenti molto concitati fortunatamente senza conseguenze. Sul posto sono prontamente intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco di Avellino che hanno spento il rogo.

Per la coppia solo un comprensibile spavento.