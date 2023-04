IL VIDEO - Il 25 aprile a Napoli, "Bella ciao" intonata in piazza Carità

Celebrazioni a Napoli per la festa della Liberazione. Prima al Mausoleo di Posillipo con la deposizione delle corone ai Caduti.

Poi altra manifestazione, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, in piazza Carità, davanti al monumento dedicato a Salvo D'Acquisto, il carabiniere napoletano che il 23 settembre del 1943 si sacrificò per salvare ventidue persone dal rastrellamento delle truppe tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui gli appartenenti all'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani italiani, hanno intonato, come da tradizione, “Bella ciao”.

La Campania onora la festa del 25 aprile, nel settantottesimo anniversario della Liberazione dal nazifascimo con commemorazioni ed eventi celebrativi in tutti i principali Comuni della regione.

Ma questo 25 aprile è anche una giornata all'insegna della cultura. Per l'occasione accesso gratuito a numerosi musei e luoghi d'arte. Lungo l'elenco che comprende il Palazzo Reale, il Museo di Capodimonte e quello Nazionale di Napoli, i Parchi archeologici di Pompei, Ercolano, Velia e Paestum.