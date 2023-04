IL VIDEO - Incendio in una conceria di Solofra, bruciano scarti di pellame

Nel pomeriggio fiamme un incendio si è sviluppato in una conceria di Solofra, in provincia di Avellino. Le fiamme hanno avvolto scarti di lavorazione del pellame all'interno di un silos adiacente l'opificio, in via Consolazione.

Per domare il rogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Avellino con l'ausilio dell'autoscala. Le fiamme sono state spente evitando che si propagassero alla vicina struttura, non ci sono feriti.