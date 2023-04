In provincia di Caserta 15 Comuni al voto, in 150.000 chiamati alle urne

Sono poco meno di 150mila gli aventi diritto al voto chiamati alle urne in 15 Comuni della provincia di Caserta domenica 14 e lunedì 15 maggio per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali.

Nei cinque municipi con più di 15mila abitanti ovvero Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella e San Felice a Cancello è previsto il doppio turno, dunque il ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta.

Alle urne i cittadini di Alife, Caiazzo, Cancello ed Arnone, Galluccio, Letino, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Sant'Angelo d'Alife, Vitulazio.

A Raviscanina la lista di uno dei due sindaci candidati è stata ricusata e il ricorso respinto dal Tar. Tutto è in mano ora al Consiglio di Stato. Se dovesse confermare l'esclusione qui ci sarebbe un solo candidato sindaco proprio come a Caiazzo e Sant'Angelo d'Alife.

E come a Orta di Atella dove si torna al voto due anni dopo le ultime elezioni. Il Comune è stato sciolto a gennaio dopo le dimissioni di 10 consiglieri su 16. E' la terza volta in 15 anni che l'amministrazione decade prima della scadenza naturale, le precedenti due volte però era stata sciolta per infiltrazioni camorristiche.

A Marcianise il Comune è stato sciolto lo scorso ottobre per le dimissioni di 14 consiglieri comunali, quinta amministrazione a decadere in 13 anni. Stessa dinamica a San Felice a Cancello: anche qui il Comune è stato sciolto l'anno scorso per le dimissioni di 10 consiglieri.

Sulle schede si troveranno quasi esclusivamente simboli e nomi di liste civiche. Con rare eccezioni. Tra queste a Maddaloni Fratelli d'Italia corre da sola con un suo candidato, stessa strategia per il Movimento 5 Stelle che invece a Marcianise è alleato del Pd.