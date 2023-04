In provincia di Napoli 18 comuni al voto. Test per i partiti

Diciotto Comuni al voto, undici sopra i quindicimila abitanti tra i quali popolose città da 60 e 80mila residenti. Amministrative che, con questi numeri, sono un test di rilievo per i partiti.

Il Comune più grande che torna alle urne è Torre del Greco. A seguire Marano, Quarto, Pomigliano d'Arco, Boscoreale, Qualiano, Ottaviano, Forio, Grumo Nevano, Cercola e Palma Campania.

A Marano le elezioni arrivano anticipate a causa dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose nel giugno del 2021. La seconda volta in pochi anni. Qui record regionale di candidati a sindaco: sono otto.

Va al voto prima della scadenza naturale anche Pomigliano D'Arco, dove - terminato quello che fu battezzato all’epoca come laboratorio nazionale, ossia l'alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle - a presentarsi quest'anno sono solo liste civiche. Elezioni anticipate anche a Boscoreale, Casamicciola, Cercola, Grumo Nevano e Ottaviano.

Nonostante la grandezza, sfida diretta - perché ci sono due soli candidati per ogni competizione - a Boscoreale, Ottaviano, Palma Campania e Grumo Nevano.

Turno unico ovviamente anche per i comuni con meno di 15mila abitanti, che in questa tornata sono Pollena Trocchia, Cicciano, Sant'Agnello, Cimitile, San Vitaliano, Scisciano e, come citato, Casamicciola Terme, dove la nuova giunta dovrà fare i conti con la ricostruzione urbanistica ed economica post alluvione.