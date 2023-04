La rinascita di Ischia: ristoranti sold-out, terme e alberghi quasi

Ischia sale, Capri e Procida tengono. Il borsino del ponte del 25 aprile premia l'Isola verde, che a Pasqua non aveva toccato le vette dello scorso anno. Nell'anniversario della Liberazione, Ischia scaccia i fantasmi di una crisi avvertita negli ultimi mesi dopo la frana di Casamicciola di fine novembre.

Pieni i borghi di Sant'Angelo, Forio e Ischia Porto, ristoranti sold-out, le strutture termali che hanno aperto già registrano ottimi flussi. Alberghi e b&b aperti hanno sfiorato il 90 percento di occupazione e le previsioni per il ponte del Primo maggio sono perfettamente in linea.

Molti gli italiani, tra gli stranieri i più numerosi sono gli americani e i francesi. Gli stessi che sono arrivati a Procida in questo lungo week-end: numeri lontani da quelli di un anno fa, quando era da poco stata inaugurata la stagione da "Capitale della cultura", ma certo non trascurabili.

Come a Capri, dove comunque l'occupazione delle strutture ricettive ha sfiorato l'ottanta percento nonostante dal dopo-pandemia i prezzi continuino a lievitare. Sold-out gli alberghi di lusso, dove per una camera ci vogliono 900-1000 euro e la prenotazione minima è di almeno tre notti.

Per molti, l'unica occasione di visitare l'Isola resta il turismo mordi e fuggi sempre più in crescita con arrivi da Sorrento, Amalfi e Napoli da dove sono arrivati anche i calciatori azzurri in cerca di relax prima della gara decisiva per lo scudetto