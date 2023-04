Ischitiamo, da lunedì l'isola verde come non l'avete mai vista

Cinque continenti per sei Comuni, una città metropolitana e una regione: Rai Italia e Rai Play porteranno l'isola di Ischia in giro per il mondo, e lo faranno attraverso una iniziativa unica, “ischitiAmo” realizzata in stretta collaborazione con il Centro di Produzione radiotelevisivo di Napoli.

Così, all'interno di “Casa Italia”, il programma proposto anche sul portale di Rai Play, da lunedì 17 aprile arriverà una settimana dedicata alla più grande delle isole campane, Ischia.

Verranno raccontati giorno per giorno i territori di Barano, Casamicciola, Forio d'Ischia, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana con l'ausilio dei sindaci di ogni Comune, le voci di chi ha scelto di lasciare l'isola trasferendosi all'estero e chi, invece, ha deciso di tornarci a vivere.

All'audience di oltre120 milioni di persone nei cinque continenti verrà proposto un immaginario trait d'union capace di legare il presente con il passato immaginando il futuro tra aneddoti, musiche e curiosità non unicamente legate al mare.