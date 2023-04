Il Napoli ricomincia dalla Juve

La settimana europea - dolce per la Juve, amara per il Napoli - fa prologo al big-match della 31esima giornata. Sfida mai banale tra due formazioni che, tuttavia, in campionato non vivono il loro momento migliore.

Un solo successo nelle ultime tre partite per gli azzurri. Due sconfitte di fila per i bianconeri. In attesa della Commissione d'appello federale, i 15 punti ritrovati avvicinano la Juve in classifica. Ma la scia partenopea è ancora lontana. E per il Napoli questa partita è prima di tutto l'occasione per lavar via le scorie della Champions. Poi - ma è solo una curiosità statistica - bissare il successo dell'andata rappresenterebbe un buon auspicio per gli azzurri. Solo tre volte - infatti - il Napoli ha vinto entrambe le sfide di campionato con la Juve. Una delle quali, l'anno del primo scudetto.

La Salernitana, invece, guarda al match dell'Arechi col Sassuolo. Sfida non semplice, contro una squadra terza nella classifica del girone di ritorno e fresca di successo sulla Juve. Tant'è che Paulo Sousa chiede massima concentrazione e rinvia a fine campionato ogni discorso sul suo futuro.