Khadija regina d'Italia senza cittadinanza: "Ora datemi la Nazionale"

Il maestro Lucio Zurlo aveva previsto tutto, nel documentario Butterfly: “Questa vuole diventare come te”. Quella bambina che voleva imitare Irma Testa è Khadija Jaafari. Alla Boxe Vesuviana, la palestra dove si allena, la chiamano per comodità Caterina.

Oggi ha 15 anni e a Montesilvano ha conquistato il suo terzo titolo italiano consecutivo: la novità è che lo ha fatto cambiando categoria passando dai 57 ai 54 chilogrammi. Scelta coraggiosa per un'adolescente alta 1 metro e 76. Ma vincente.

Per la novità più importante, purtroppo, dovrà aspettare verosimilmente di diventare maggiorenne. “Non ho la cittadinanza e non mi chiamano neppure per gli allenamenti in Nazionale. Vedo le avversarie che batto andare agli Europei e la cosa mi dispiace un sacco”.

Origini marocchine, Khadija aveva 2 anni quando si è trasferita a Torre Annunziata, quasi nove quando ha cominciato a fare pugilato, pochi di più quando ha interpretato Jamila, la protagonista del film "Californie". Lì la ragazzina lascia il ring per realizzare altri sogni. Lei non lo farà, perché il suo è andare alle Olimpiadi. E tornare a casa con l'oro cantando l'inno di Mameli.