Kvara, il fulmine della Georgia

Dieci milioni di euro che entreranno nella storia: l’illustre sconosciuto – che sconosciuto non era – è diventato il crack del mercato 2022/23. Valore decuplicato per Kvicha Kvaratskhelia, il georgiano che nei primi giorni a Napoli faceva parlare di sé più per il nome impronunciabile che per le aspettative sul campo.

Assist e gol a raffica, tre volte consecutive giocatore del mese in serie A (mai nessuno c’era riuscito prima), elemento fondamentale per l’idea di gioco di Spalletti, Kvara è già da mesi l’idolo del Maradona. Particolare non trascurabile: ha fatto dimenticare a tutti che su quella fascia, fino a qualche mese fa, giocava un certo Insigne.