La carica dei 10.500

Il futuro di poco più di 10.500 ragazzi in 90 minuti. Tanti sono gli iscritti in Campania ai test di Medicina e Veterinaria per la prima delle due sessioni di concorso. La seconda sarà a luglio. Le graduatorie risultati terranno conto del miglior punteggio realizzato. Chi tenta Medicina può provare nei prossimi giorni anche Veterinaria ed eventualmente ripetere le prove anche in estate.

Poco più di 1000 i candidati della prima giornata, i test andranno avanti fino al 21 aprile. Per la prima volta sarà utilizzata una modalità telematica centralizzata con un test personalizzato per ogni concorrente. Cinquanta le domande su biologia, matematica, chimica, fisica e cultura generale. Tra le novità anche la presenza di studenti del quarto anno delle superiori. L'emozione sul volto degli aspiranti medici e su quelle dei genitori che li hanno accompagnati.

Oltre 72mila i candidati in tutta Italia. In Campania, viste le necessità di personale medico i posti a disposizione sono stati ampliati e sono circa 1600 nei tre atenei regionali