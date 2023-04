La Cassazione conferma condanna a 10 anni: in carcere Nicola Cosentino

Si è presentato al portone del carcere di Rebibbia, a Roma, accompagnato da moglie e figli. Un rapido saluto, poi si sono schiuse le porte del penitenziario per Nicola Cosentino. Poche ore prima la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso dei suoi difensori contro la condanna in appello a 10 anni di reclusione nell'ambito del processo cosiddetto Eco 4. Condanna, quindi, definitiva. L'accusa per l'ex sottosegretario all'economia del governo Berlusconi: concorso esterno in associazione camorristica. Secondo le indagini della direzione distrettuale antimafia di Napoli Cosentino sarebbe stato per anni il referente di alcuni dei clan Casalesi: sostegno al politico in cambio di favori. I suoi avvocati riferiscono che ha accolto “con dolore una sentenza che ritiene ingiusta”. Lo scorso marzo il politico casertano era stato assolto in via definitiva dalle accuse mossegli nell'ambito del processo "Il principe e la scheda ballerina", sul presunto impiego di capitali illeciti con la finalità di agevolare le cosche. Quattro anni fa un'altra assoluzione, con i fratelli, nel processo denominato "Carburanti" in cui si ipotizzavano estorsioni e illeciti nella concorrenza. Resta un'altra condanna quella a 4 anni per corruzione: secondo l'accusa per ricevere generi di conforto quando era recluso nel carcere di Secondigliano avrebbe corrotto un'agente penitenziario.