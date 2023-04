La cultura traina il turismo

La coda di Pasqua - 200mila presenze solo a Napoli nelle festività, numeri considerevoli anche per il trasporto pubblico - non si è smaltita: ancora tanti i turisti in città.

Si guarda già ai ponti di fine mese. Pochissime le camere ancora disponibili secondo i dati di Federalberghi Napoli. Primo maggio praticamente tutto esaurito. Qualche stanza in più per il 25 aprile, prevalentemente nelle zone meno centrali della città. Gli esercenti fanno i primi bilanci.

La cultura traina il settore: nella graduatoria dei dieci musei più visitati a Pasqua ci sono tre poli campani. Pompei - seconda solo al Colosseo, 35mila visitatori tra Pasqua e Pasquetta -, Reggia di Caserta, Museo Archeologico.

Ma se i numeri fanno sorridere, restano alcuni problemi di sempre.