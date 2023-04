"La festa è solo rimandata"

C'è chi ha festeggiato lo stesso per ore, in compagnia di amici e parenti, e chi, deluso dal pareggio con la Salernitana, ha preferito tornare a casa, pronto però a scendere di nuovo in strada quando il titolo sarà matematicamente assegnato. Il sentimento che prevale però è quello di una gioiosa attesa: “Dopo 33 anni non saranno certo 3 o 4 giorni in più a farci perdere l'entusiasmo”, il ragionamento della maggior parte dei tifosi.