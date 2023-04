La serra dei talenti

In un cortile di via Diocleziano a Napoli, quartiere Fuorigrotta, dove un tempo c'erano stalle borboniche da 7 anni lavora un teatro che sposa in pieno il termine ‘off’. E' il teatro Serra, uno scantinato dove tutto è fatto con materiali di riciclo e tra attori e pubblico non c'è separazione. I fondatori Pietro Tammaro e Mauro Palumbo raccontano lo spirito con cui tutto è iniziato e tutto continua.

Si prova “Calennario” di e con Antonia Cerullo, viaggio emozionale nella quotidianità della pandemia, ultimo appuntamento della stagione, dal 28 al 30 in scena. Qui si preparano i ragazzi per l'ingresso in accademie teatrali e qui loro ritornano portando spettacoli.

Molti testi e progetti vengono selezionati attraverso il Premio Serra Campi Flegrei che a ottobre vedrà la terza edizione. Il nome del teatro è un omaggio a un dramma del 1958 di Harold Pinter, evoca grida di rivolta del popolo napoletano, richiama l'idea di un incubatore dove germogliano talenti, da tutte le regioni italiane e senza limiti di età.