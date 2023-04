La sfida di Pioli: "Servirà una grande prestazione, ma siamo pronti a sognare"

Quando Stefano Pioli parlò, prima della trasferta al "Maradona" in campionato, aveva in tasca una certezza a cui non molti sembrarono dare credito: "Ora in pochi credono che possiamo vincere a Napoli, passare i quarti di Champions o qualificarci tra le prime quattro. Ma anche lo scorso anno, a due mesi dal termine della stagione, nessuno scommetteva su di noi". Parole che rischiavano di apparire poco più che un esercizio di ottimismo, quelle pronunciate dopo che nei tre turni precedenti avevano messo in fila un pareggio interno con la Salernitana e due sconfitte, con Fiorentina e Udinese.

Invece Pioli all'ex stadio San Paolo finì per ridisegnare l'assetto tattico dei suoi e dopo un'ora e mezza di gioco, quel 2 aprile sarebbe uscito dal campo con 3 punti, zero gol subiti e 4 sberle alla capolista. Al novantesimo, Pioli sapeva di aver sconfessato perfino se stesso e quell'unica concessione alla prudenza fatta prima del fischio d'inizio: "Comunque andrà", aveva infatti detto alla vigilia, "in Champions sarà tutt'altro".

La verità è che il confronto di campionato, strascichi ne ha lasciati eccome. Se non altro nelle sicurezze dei campani, che si ritrovano di fronte un avversario che non tarda di sottolineare quanto si trovi a proprio agio, con quel sottofondo che regala la musichetta da Champions. Il Napoli, oltretutto, per l'andata dei quarti di finale si trova a dover rinunciare non solo al proprio uomo simbolo, Victor Osimhen, ma anche a lsuo designato sostituto, Giovanni Simeone. Senza il capocannoniere di A (che per la terza volta consecutiva salta il confronto con i rossoneri), Pioli confessa che "non so che scelte farà Spalletti, se ci saranno cambiamenti in fase difensiva, se ci aspetteranno o se saranno aggressivi. Ma noi siamo sereni, perché sappiamo di aver preparato la partita nel migliore dei modi".

Non sarà tanto l'assenza di Osimhen, quanto il posizionamento delle pedine sulla scacchiera tattica del match. Rispetto al campionato, "rivedremo equilibrio. Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni, ma sarà impossibile fare le stesse partite".

Ma se di certezze ne ha, l'allenatore del Milan, è che "dobbiamo dare il massimo ed essere concentrati. Ma abbiamo dimostrato di essere all'altezza della Champions", ha spiegato a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio. "Non sarà tanto la storia del Milan a scendere in campo con noi, ma lo faranno inostri tifosi. Andare in semifinale sarebbe bellissimo e provare a vincere la Champions sarebbe fantastico. Sognare ci fa bene: con i nostri sogni, abbiamo vinto lo scudetto dello scorso anno".

Pioli sa cosa temere del Napoli: "Dobbiamo stare attenti in tutte le situazioni, loro sanno approfittare di ogni errore. Avremo di fronte la squadra che ha segnato più gol in Champions, la seconda per vittorie dopo il Bayern. È un avversario di altissimo livello, con grandi qualità, ma siamo consapevoli di avere anche noi le nostre. Servirà un grande partita, ma partiamo dallo 0-0 e avremo uguali possibilità di passare il turno".