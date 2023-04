La start-up che cerca i nuovi Kvaratskhelia

Il mondo del calcio è ormai entrato definitivamente nell'era digitale e dei big data, seguendo le innovazioni che le tecnologie aggiornano costantemente giorno dopo giorno. I grandi club vengono supportati da piattaforme che scandagliano il mondo dei giocatori, soprattutto giovani, a caccia dei nuovi talenti da lanciare e, ovviamente, sui quali costruire anche buoni affari. Chi arriva prima su un talento emergente ha molte possibilità di veder premiata la propria intuizione.

Il modello è quello americano dell'Nba, dove attraverso statistiche accuratissime vengono messi migliaia di giocatori sotto i raggi x per scoprirne pregi e difetti, per capire su quali aspetti lavorare per migliorare e offrire così agli staff tecnici profili sempre più precisi sugli atleti.

È così che a Napoli e nata Dolphlyx, una start up ideata da un giovane ingegnere napoletano, Guido Boldoni, che grazie a un algoritmo e all'intelligenza artificiale crea profili di giocatori che partecipano a ben trecento campionati in tutto il mondo, offrendoli alle società di calcio che cercano il nuovo Kvaratskhelia anche nei tornei meno conosciuti. Tra i nomi più importanti che ha scoperto il giovane ingegnere, Willy Gnonto del Leeds, oppure Baldanzi e D'Andrea dell'Empoli.

Figlio d'arte, il papà Dario è stato dirigente del Napoli di Ferlaino e Maradona, Guido ha un sogno nella testa, frutto dei suoi principi etici, quello di aiutare i giovani giocatori africani ad emergere spezzando quella orribile pratica che spesso assomiglia a una vera e propria tratta di schiavi.