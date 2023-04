La storia dello sport più vincente di Napoli, la pallanuoto

Franco Esposito, storica firma del giornalismo napoletano, ha messo in fila i ricordi di quei successi nel suo ultimo libro, "Spuntavano scudetti a Marechiaro", in cui racconta quel pezzo di storia significativa della città. Dai 5 scudetti della Rari Nantes negli anni '40 agli 8 scudetti e alla Coppa Campioni della Canottieri, fino agli 11 tricolori del Posillipo con svariati altri successi europei e con atleti che hanno fatto la fortuna anche della Nazionale, che nel '92 conquisterà l'oro olimpico a Barcellona in un'epica finale contro i padroni di casa.

Mezzo secolo prima a coniare il termine "Settebello", che accompagnerà per sempre l'Italia in vasca, era stato un altro napoletano, Gildo Arena, che aveva trascinato gli azzurri verso l'oro olimpico di Londra nel '48.



Nel servizio l'intervista all'autore del libro Franco Esposito.