La tormentata vita di Munch nelle vignette di Massenzio e Ferrandino

Sono le opere, i soggetti dei quadri, a raccontare la tormentata vita del pittore norvegese Edvard Munch nella splendida graphic novel con disegni e colori di Germano Massenzio e sceneggiatura di Marco Ferrandino, pubblicata dalla napoletana Douglas Edizioni.

I lutti familiari, il rapporto conflittuale con il padre, le accuse della critica di realizzare quadri “non finiti”, la relazione burrascosa con la modella/amante Tulla Larsen - tutto viene narrato dall’insolita prospettiva dei suoi dipinti che narrano o dialogano dalle pareti delle sale d’esposizione o del suo studio e compongono una biografia intima dell’artista da cui affiorano con immediatezza poetica e sofferta ispirazione.

La follia e le cure in clinica, e poi il riconoscimento e l’appezzamento del pubblico e di una parte della critica che lo portano a un agio economico prima sconosciuto ma che non attenuano la reticenza a separarsi dalle sue opere, di cui si circonda proprio per non esaurire la vena creativa. E ancora la grave malattia agli occhi, la rimozione di 82 suoi quadri dai musei tedeschi in quanto considerati “arte degenerata” dalla propaganda nazista.

Nel fumetto, ideato a 160 anni dalla nascita di Munch e a 130 dalla realizzazione de L”urlo”, divenuto nel tempo vera icona pop, vengono illustrati anche il metodo di lavoro e la tecnica pittorica dell’artista e il suo peregrinare nell’Europa di fine Ottocento e del primo quarantennio del Novecento.

Il volume è arricchito dalla prefazione di Marco Pacella e da un saggio di Francesco Chiatante.

Un’operazione interessante e riuscita. Il fumetto sull’artista che ha influenzato e continua a plasmare il nostro immaginario con le “tele dell’anima” verrà presentato dagli autori venerdì al Comicon, il Salone del fumetto e del gaming che colorerà per tre giorni la Mostra d’Oltremare.

Nel servizio l'intervista allo sceneggiatore, l'ischitano Marco Ferrandino