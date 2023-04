La vita negli Icam dei figli delle detenute

“Credo nella funzione sociale della fotografia documentaristica - spiega subito la fotografa Anna Catalano - La difficoltà è cercare di non far emergere quello che è il punto di vista del fotografo, ma quello di chi vive le situazioni che vai a raccontare”

Anna Catalano ha ereditato la passione per la fotografia dal padre che documentava la vita familiare con le diapositive. Dopo un percorso di formazione diverso, con il suo primo stipendio, nel 2006, ha deciso di frequentare un corso di fotografia serale. I primi scatti proprio con la fotocamera analogica del padre. Da quel momento, un corso dopo l’altro, le foto sono diventate tante e quello che inizialmente era un hobby si è trasformato in una professione.

Votata alla fotografia che racconta le donne, tra gli altri ha sviluppato un progetto sui parti e uno sul "gender gap" nelle posizioni apicali in medicina, la scarsa presenza di donne-dirigenti in ospedali e aziende sanitarie.

Cinque anni fa da Lauro, in provincia di Avellino, la fotografa calabrese inizia una ricerca sulle detenute madri, sulla vita nelle sezioni nido dei penitenziari e soprattutto sugli Icam, gli istituti a custodia attenuata per le madri dove i bambini possono vivere fino a sei anni, in casi particolari fino a dieci.

“La prima volta era l'8 dicembre del 2018, sono entrata nell'Icam di Lauro - racconta Catalano - Non mi aspettavo di essere travolta proprio a livello emotivo dai bambini. Sono loro che mi hanno fatto un po' traballare. E la sera, quando sono ritornata a casa, ho un po' pianto; dopo di che mi sono imposta un distacco emotivo per cercare di svolgere il lavoro nella maniera più neutra possibile, ma i bambini riescono sempre a rimettere in subbuglio quello che tu nella tua testa a livello razionale cerchi di importi”.

Subito percepisce che l'Icam per i bambini è "un ambiente che in apparenza sembra accoglierli, proteggerli, ma che a livello strutturale purtroppo ha le caratteristiche e le fattezze proprie di un carcere.

"Ci sono quasi in tutti gli Icam le sbarre alle finestre, le porte blindate, i muri di cemento armato molto alti - osserva la fotografa - e questo è proprio un elemento che a livello figurativo segna un confine tra come dovrebbe essere vissuta l'infanzia di questi bambini e il come loro invece vivono.

Lauro, Milano, Torino, Venezia: Anna Catalano visita i quattro Icam attivi in Italia, dove oggi vivono 26 bimbi, e torna più volte negli istituti.

“E’ vero che ci sono i volontari che li accompagnano alla scuola materna, alle scuole elementari, che si dedicano alle attività pomeridiane ed escono, magari, anche fuori a mangiare un gelato; è anche vero però che a loro manca la libertà assoluta che ha un bambino fuori”, spiega Catalano, “per non parlare di quando il bambino che può tornare a casa il fine settimana oppure si assenta per periodi di festività, rientra nell'Icam: ecco, lì tocchi con mano che il bambino capisce dove sta rimettendo piede”.

Lo sguardo di Anna è cambiato con il passare delle settimane.

“La mia idea era quella di documentare la maternità nelle carceri, quindi ero partita con il concentrarmi sulle figure delle donne, delle detenute. A un certo punto invece ho capito che la mia attenzione doveva focalizzarsi sui bambini. Così a livello proprio fotografico e metaforicamente il mio obiettivo si è spostato su di loro"

La sua ricerca è diventata una mostra, “Senza colpe”, visitabile fino al 30 aprile a Napoli, al Pan. “Questi bambini vivono una colpa che non è loro, scontano una pena che non è loro”, osserva. “Ho voluto essere il più imparziale possibile, ho voluto restituire al visitatore, al possibile lettore delle fotografie, quella che è la visione nuda e cruda, nel male e nel bene, perché ci sono anche degli aspetti positivi. Per aspetti positivi intendo il ruolo degli educatori, dei volontari, degli agenti di polizia penitenziaria che molto spesso fanno le veci degli educatori”.

Le foto restituiscono con immediatezza la vita negli istituti. Tra gli scatti colpisce quello con lo scuolabus che riaccompagna una bimba alla fine delle lezioni. "Devono essere i primi a salire sul pullmino e gli ultimi a essere riaccompagnati all'Icam per tutelarli, per evitare che gli altri compagni scoprano dove vivono. E questa è una cosa particolare che il bambino percepisce.

C'è una foto alla quale Anna Catalano è più legata: “Il punto di vista delle bambine che si erano preparate a festa per celebrare un compleanno. Era come se dovessero uscire e invece sono rimaste lì e quel momento deve venir fuori tramite i loro sguardi”.

Il progetto e la mostra sono un modo, incisivo, per non far spegnere i riflettori su questo tema delicato e complesso. Soprattutto dopo che è stato ritirato il disegno di legge che prevedeva il superamento degli Icam e il ricorso a case famiglia in luogo della detenzione per madri e figli. Un ddl, presentato da Paolo Siani nella scorsa legislatura, che aveva iniziato l’iter parlamentare ma il cui senso è stato stravolto da alcuni emendamenti della maggioranza. Fino alla decisione di ritirare la stessa proposta di legge.

“Se uno vede queste foto, non può che pensare a trovare una soluzione migliore - sottolinea Paolo Siani, coordinatore del Tavolo dell'Infanzia del Comune di Napoli - quindi più persone vedono questa mostra, più se ne parla e più è facile che venga ripreso un discorso su questa legge o su un'altra legge simile che tuteli questi bambini, perché non possiamo pensare di rieducare una mamma e condannare un bambino, è una follia questa”.

“Un bambino che nasce e vive in un carcere - prosegue Siani - non ha uno sviluppo normale rispetto a uno che invece può vivere in una casa famiglia protetta dove non ha la percezione di vivere in un carcere e quindi cresce meglio”.

Per Mauro Palma, Autorità garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale la prima ipotesi deve essere quella delle case famiglia protette. “In seconda battuta possono venire gli Icam, ma questi devono essere pensati come erano all'origine, cioè effettivamente quasi degli appartamenti protetti. Il problema di come recuperare un'infanzia che altrimenti può essere condizionata nel suo sviluppo - conclude Palma - è un problema che interessa tutti, parlamento incluso”.

“Noi dobbiamo pensare - spiega Carla Garlatti, Autorità garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - che c'è una convenzione dell'Onu il cui articolo 2 dice che i bambini non devono subire alcun tipo di discriminazione neanche come conseguenza delle condotte dei loro genitori. I bambini hanno diritto alla salute e al benessere. Ora io mi chiedo: rientra nel superiore interesse del minore che è legge in Italia essendo stata la convenzione ratificata, vivere una condizione carceraria senza averne colpa? Abbiamo da un lato la necessità di preservare il rapporto con le madri, ma dall'altro lato quello di non discriminare questi bambini”.