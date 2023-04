L'attesa della città imbandierata a festa. "Aspettiamo da trentatré anni"

La gioia della città che aspetta lo scudetto da trentatré anni è pronta a esplodere. Napoli campione d'Italia già domenica, con sei giornate d'anticipo, se batterà in casa la Salernitana e la Lazio non vincerà in trasferta il match con l'Inter.

Partita del Maradona posticipata dal sabato alla domenica alle 15 per ragioni di ordine pubblico. E per evitare ingorghi il Comune ha deciso di istituire una maxi area pedonale da piazza Garibaldi a Fuorigrotta dalle 12 di domenica alle 4 del mattino di lunedì primo maggio. " Un'eventuale festa scudetto comincerà e terminerà all'interno dello stadio. Non vogliamo aggiungere caos al caos", ha detto il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. Intanto, per le strade e nelle piazze, l'entusiasmo dei napoletani si confonde con quello dei turisti che affollano il capoluogo.