Le imprese emergenti campane si affacciano sul mercato Usa

Trasmettere ai giovani imprenditori l'importanza di aprirsi al mercato globale e, al tempo stesso, spingere i big dell'industria campana a contaminarsi con il vento di novità portato dalle start Up. E' l'obiettivo di "Startups Go Global: Acceleratore Internazionale della Campania", un programma di formazione che la società per l'innovazione Spicy gestisce per conto della Regione. Protagonista del secondo incontro, tenutosi al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio della Federico II, il mercato statunitense con le sue sconfinate opportunità.

A fare da docenti alcuni testimoni d'eccezione di come si fa impresa sulla rotta transatlantica, come Andrea Gumina, Presidente dell'Associazione Amerigo, e Angela Natale, presidente di Boeing Italia. Di suo, la Campania offre un background già spiccatamente rivolto al futuro.

Nel servizio le interviste alla Console generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, e al presidente di Spicy, Vincenzo Lipardi.