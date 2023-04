Le meraviglie di Baia, ritrovati nuovi reperti sommersi

Per la sesta edizione della giornata del Mare il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il suo omologo per il Sud Nello Musumeci, sono andati in visita a Baia dove hanno raggiunto in barca il Parco Sommerso e visto attraverso apposite imbarcazioni gli ultimi reperti risalenti alle antiche ville romane, compresi i particolari altari Nabatei.

Nel servizio le interviste al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al Ministro per il Sud Nello Musumeci.