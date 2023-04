L'economia campana cresce trainata da commercio e turismo

Il dato sul Pil 2022 presentato dal direttore generale di Svimez Luca Bianchi sulla Campania è forse il più rappresentativo del rapporto che l'osservatorio Imprese di Confcommercio ha voluto sull'economia regionale. Emerge una ripartenza legata per il 90% ai servizi, circa 15 punti in più rispetto al resto del Paese. Rispetto ai circa 40 miliardi di euro del Pnrr da spendere entro il 2029 in regione, Svimez però mette in guardia sui divari da colmare.

Nel servizio le interviste a Luca Bianchi, direttore generale di Svimez e a Pasquale Russo, presidente di Confcommercio Campania.