Lo splendore in decadenza della "più bella ecclesia di Napoli"

Nel 1643 il Capaccio scrisse che era "la più bella ecclesia" di Napoli. Ancora oggi, in attesa di restauro, il tempio rinascimentale dei Santi Severino e Sossio suscita meraviglia. Ma sorpresa al tempo stesso per le condizioni in cui versano i suoi tesori.

"Mi dispiace molto vedere il patrimonio artistico così trascurato", dice una turista arrivata dal Nord.

I volontari del Touring Club accolgono i visitatori nell'ambito dell'iniziativa "Aperti per voi" . La basilica ha una storia antichissima. Fondata nel nono secolo dai Benedettini che vi portano le reliquie di Severino e di Sossio, compagno di martirio di San Gennaro, raggiunge il massimo fulgore nel Cinque e Seicento. Con i suoi 374 metri quadrati di affreschi, preziosi intarsi lignei e marmi di 14 provenienze diverse, dalla Spagna alla Turchia, la chiesa gioiello del Rinascimento napoletano aspetta che le sia restituito l'originario splendore.