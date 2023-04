Lutto nel mondo della cultura, è morto Mauro Giancaspro

Se n'è andato da combattente, tradito dai postumi di un intervento chirurgico. Mauro Giancaspro, napoletano, 73 anni di cui circa venti alla guida della storica Biblioteca nazionale di Palazzo Reale, è stato un grande protagonista della rinascita culturale della città, a cui ha aperto le porte per mostre ed eventi. Sotto la sua direzione celebri amanti dei libri, da Umberto Eco a Giulio Andreotti, sono approdati a Napoli per ammirare la Biblioteca, terza in Italia per importanza e ricchezza del patrimonio, dalle collezioni più antiche, quelle dei papiri di Ercolano e degli incunaboli, ai fondi che sono ora il riferimento internazionale per gli studi su Leopardi. Da custode giudiziario ha lavorato con passione per salvare la biblioteca dei Girolamini dopo il saccheggio. La direttrice della Nazionale Maria Iannotti e il personale si stringono al dolore di Vittoria, sua moglie da quarant'anni. Su Twitter il ricordo il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. "È stato un grande direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli. Uomo colto e raffinato. Ci mancheranno i suoi consigli". I funerali si terranno domani alle 12 nella Chiesa degli artisti. In Giancaspro s'incontravano umanità, cultura e ironia, come testimonia uno degli ultimi "Libriamoci" di Claudio Ciccarone.